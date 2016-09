CPS Amplía las Vía Seguras Este Año

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) anunciaron la adición de dos nuevas rutas de Vía Segura para continuar los esfuerzos del Distrito de garantizar que los estudiantes van y regresan sin peligro de la escuela. Las rutas adicionales en Dyett School of the Arts y Al Raby High School, aumentarán las escuelas de Via Segura participantes, de 140 a 142, desplegando más de 1,300 miembros del personal de Vía Segura, de 22 organizaciones comunitarias, para apoyar a más de 75,000 estudiantes diariamente este año escolar. Con la reapertura de la nueva Dyett School of the Arts, el Distrito reiniciará el programa para garantizar una exitosa reapertura para los estudiantes que viajan de las nuevas comunidades a la escuela este año. A. Raby fue identificado como candidato para el Programa de Seguridad por retroalimentación de la comunidad escolar. La Oficina de Seguridad de CPS trabaja con la comunidad escolar para incorporar retroalimentación en base contínua para asegurar que las rutas son las más efectivas para los estudiantes. Información adicional sobre el programa Vía Seguras, incluyendo mapas de las rutas para las 142 escuelas, disponible en www.cps.edu/safepassage.