Defensores: La Suspensión de Registro el Día de las Elecciones Suprimirá el Voto y Dañará a las Comunidades de Illinois

Miembros de la coalición Just Democracy Illinois dijeron el martes que se sienten desilusionados por la decisión de un juez federal de conceder una orden preliminar que suspendería el registro el Día de las Elecciones en las casetas de votación, para las elecciones presidenciales de noviembre. “Estamos desilusionados por la decisión de la corte – y, más que nada, alarmados ante el prospecto de que decenas de miles de votantes se vean privados de sus derechos el 8 de noviembre, como resultado directo de este mandato”, dijo Christian Díaz, Directora Ejecutiva de Chicago Votes. “En marzo, más de 110,000 votantes de todo el estado utilizaron el registro del Día de Elección. Hay una clara necesidad de que este derecho fundamental se mantenga”.

“El registro el Día de las Elecciones rompe barreras en la balota y garantiza que el derecho al voto es accesible a todos los ciudadanos”, dijo Andy Kang, director legal de Asian Americans Advancing Justice Chicago. “Lucharemos por esta regla en la apelación y continuaremos nuestros esfuerzos de anular el veto de Registro Automático de Votantes. Garantizar que estas dos medidas son ley ayudará a restaurar a Illinois como líder nacional en el acceso a las balotas”. Se espera que la Oficina del Procurador General de Illinois apele la decisión ante la Corte de Apelaciones del Circuito Siete. La próxima fecha de corte es el 27 de octubre, y la apelación se escuchará tan pronto sea posible. El Día de las Elecciones está a menos de 40 días. Los defensores dijeron que tienen confianza en que habrá un fallo favorable en la apelación.

La coalición Just Democrary es conducida por un comité directivo que incluye Action Now Institute, Asian Americans Advancing Justice | Chicago, CHANGE IL, Chicago Votes, Common Cause Illinois, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights e Illinois PIRG.