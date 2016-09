La Biblioteca Pública de Chicago Presenta Working in America

Inspirado en el libro Working: People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do [Trabajando: La Gente Habla de lo que Hacen Todo el Día y Como se Sienten con lo que Hacen]. La exhibición presenta fotos de gran alcance y crudos textos que capturan las experiencias de trabajo de 24 personas de todo el país, incluyendo un trabajador del campo convertido en veterano, un trabajador de campos de petróleo retirado, un director de secundaria, un chofer de Lyft y un escolta profesional, entre otros. Comenzando el 14 de septiembre, la exhibición estará abierta en la Biblioteca Harold Washington, 3er. Piso Norte, 400 S. State Street. El día de la apertura de la exhibición Working in America, el autor y periodista Alex Kotlowitz moderará un panel a las 6 p.m. en la Biblioteca Harold Washington. Octubre presentará una serie de “Working Lunches” todos los jueves en la biblioteca, donde los conferencistas discutirán su vida de trabajo. Los miembros del público podrán presentar sus propias historias y fotografías en un archivo en línea llamado “Tu Historia de Trabajo”. Para más información, llamar al (312)747-4050 o visitar chipublib.org.