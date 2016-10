‘Divertidos Cortos’ de la Compañía de Teatro Peace el 21 y 22 de Octubre

Queen of Peace Theater Company presenta ‘Funny Shorts’ una colección de comedias cortas sobre todo y de todo, el 21 y 22 de octubre, a las 7 p.m. Los intérpretes utilizan palabras claves para contar historias sobre una negociación, un guía turístico contrariado en Mount Rushmore, el compositor Philip Glass deteniéndose en una panadería y más. Espere algunos fines humorísticos y un par de sorpresa en esta actuación teatrical de 45 minutos. Los boletos cuestan $8 adultos y $5 estudiantes/niños y los puede comprar en la puerta. Queen of Peace High School está localizada en el 7659 S. Linder Ave., en Burbank. Queen of Peace es una de solo dos secundarias para jovencitas en Estados Unidos que se asocia con el nacionalmente reconocido Project Lead the Way (PLTW) para ofrecer el plan de estudios STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). www.queenofpeacehs.org.