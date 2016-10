Queen of Peace Revive el Plan de Estudios STEM en Casa Abierta

Queen of Peace High School ha estado educando a jovencitas por más de cinco décadas en un ambiente que nutre y capacita a cada una de ellas para tener confianza, ser competente y llegar a ser mujeres valientes, listas para triunfar en el mundo. Queen of Peace utiliza el nacionalmente reconocido plan de estudios Project Lead the Way, enfocado en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Con este curso, los estudiantes tienen acceso a materias que típicamente solo estarían disponibles a nivel de colegio, incluyendo: ciencias biomédicas y civiles e ingeniería arquitectónica. Terminar con éxito estos cursos PLTW les hace merecedores a un crédito de colegio. El enfoque de STEM en Queen of Peace amplía las paredes del salón de clases en actividades extracurriculares, incluyendo el Equipo Robótico, el Equipo de Matemáticas y el Grupo Especial Ambiental. Queen of Peace lucha también por revivir STEM asociándose con algunos de los líderes en esos campos, incluyendo: Women’s Energy Network, Caterpillar, Navistar, Khan Academy y el Instituto de Tecnología de Illinois. Queen of Peace está patrocinada por los Dominicanos de Sinsinawa y localizada en el 7659 S. Linder, Burbank, Illinois. Para inscribirse para la Casa Abierta o para programar un día ‘shadow day’ comunicarse con Aubrie Rizzo a rizzoa@queenofpeacehs.org o 708-496-4752.