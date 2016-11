Estudio: Un Parche para la Piel Podría Ayudar a los Niños con Alergia a los Cacahuates

Un nuevo estudio muestra que un parche para la piel podría ayudar a los niños que son alérgicos a los cacahuates, destilando pequeñas dosis de proteína de cacahuate. El Instituto Nacional de la Salud, patrocinó el estudio, de un año de duración, publicado en Journal of Allergy and Clinical Immunology. Dice que cerca de la mitad de los tratados con el parche pudieron consumir por lo menos 10 veces más proteína de cacahuate que lo que pudieron consumir antes del tratamiento. NIH dice que el mayor beneficio fue para quienes tenían de 4 a 11 años de edad. Los de 12 años en adelante no vieron tanto efecto. El Dr. Daniel Rotrosen, funcionario del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que la terapia funciona entrenando al sistema inmunológico de la piel a tolerar pequeñas cantidades de cacahuate. El parche no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos.