Las Escuelas No Son Centros de Cuido

Por: Dr. Edgar León

Vamos a poner la verdad sobre la mesa. El problema mayor de la isla de Puerto Rico es la confianza. La confianza en el gobierno, en sus empleados, en la gente, en los padres, en los maestros, en los policías, en los religiosos y en los trabajadores que sirven al publico.

Debido a que la gente no confía en las instituciones publicas, tenemos el país en quiebra que estamos experimentando en la actualidad. Debido a la falta de confianza, tenemos instituciones publicas al garete que solo sirven para que las personas reciban una paga por asistir a su empleo. Algunos padres llevan a sus hijos a la escuela como si fuera un centro de cuido diario. Realmente esa no es la función de la escuela. La escuela es para que aprendan y descubran cosas nuevas. Para que los estudiantes puedan aprender a socializar con sus amigos y para que sean felices en el futuro.

Nos hemos mentido por décadas al negarnos a cambiar los sistemas burocráticos y las instituciones que tenemos actualmente en el gobierno. La idea no es perpetuar la institución gubernamental, el edificio, los procesos, los trabajos, las posiciones, las oficinas y otras cosas que tenemos actualmente.

Tenemos que digitalizar todas las funciones y los sistemas de información, finanzas y administración publica para que sirvan mejor a los ciudadanos. Tenemos que educar a los estudiantes de una forma diferente donde se le de la oportunidad de jugar, de moverse, y descubrir junto a sus maestros todo lo que le rodea. Deben tener proyectos todos los días donde el estudiante produce algo para luego venderlo y compartirlo. Deben tener cursos de programación de computadoras desde Kinder.

La tecnología debe ser parte integral de cada una de las clases diarias. No debe ser algo aparte ofrecido una vez en semana. No se debe gastar un centavo en programas virtuales ya que existen programas gratis de simulación por Internet. Hay que eliminar todos los exámenes semanales que lo único que hacen es agobiar a los estudiantes, toma tiempo para aprendizaje del estudiante y no miden nada significativo. Se debe dar un examen de entrada para ver que conocimiento tiene el estudiante y al final del semestre de clases. La escuela es para aprender y nada mas. El resto de las funciones de cuido y transportación debe ser responsabilidad de los padres que tienen a su cargo.

El modelo de cubrir un currículo fijo con día y fecha para cubrirse para todos debe ser totalmente eliminado. Es una practica totalmente anti pedagógica que lo único que sirve es para perpetuar a los administradores existentes que no les gusta dar clases en los planteles escolares.

Al sistema de entrenamiento de maestros debe cambiar completamente en las universidades. Deben ser mas rigurosos donde para graduarse de maestros tengan mínimo una maestría en la materia que van a ensenar. No importa si es en elemental o secundaria. A los profesores de la universidad también hay que exigirles que den clases demostrativas en las escuelas publicas y que sirvan de modelo para sus estudiantes.

Los directores escolares también deben dar una clase al día para que no se desconecten de la parte académica. Ellos deben ser los maestros modelos a cargo del mejoramiento académico de padres, maestros y estudiantes. La parte administrativa debe ser totalmente digital y sin papel. Se debe eliminar el sistema central de educación a nivel central y regional. Esta burocracia solo se come la gran parte del dinero que viene para educar a los jóvenes de la isla. Aparecen muchos adminstradores como si fueran maestros activos en la escuela lo cual es una gran mentira.

La educación de una persona debe ser por toda la vida. Hay que abrir escuelas en cada uno de los residenciales públicos para ofrecer clases a los padres e hijos todos los días con el fin de ayudar a convertir a todos en ciudadanos digitales productivos. La falta de confianza y la mentira en el sistema publico es criminal. No se puede continuar usando a la escuela publica como centro de cuido donde no se aprende nada y donde solo sirva para dejar a los hijos a su suerte.

No se puede continuar culpando al gobierno por usted no tener un empleo bueno. Deben culparse a si mismos porque no uso el tiempo de forma correcta estudiando y graduándose de una profesión que verdaderamente pudiera mantenerse con la misma. Deben culparse a si mismos por elegir cada cuatro años los mismos legisladores que roban, que hacen trampas y que engañan a la gente de la isla.

Ya se acabó el mantengo de los Estados Unidos de Norte América. Debemos cambiar la cultura de la dependencia por la cultura de confianza y desarrollo personal. No tenemos que depender de nadie si estudiamos y nos preparamos con un oficio y con una profesión.

Los cambios positivos son incómodos pero bien necesarios. El nuevo gobierno de Puerto Rico debe proveer los recursos y oportunidades de aprender. Los recursos para educarse deben estar disponibles las 24 horas del día por medio de plataformas gratis en la Internet. Cada estudiante debe tener acceso a una cuenta de Internet de 60 megas en su casa completamente gratis para que tenga la oportunidad de usar todo lo que esta disponible en la Internet. Tambien para conectarse a cualquier escuela disponible en linea que le sirva de ayuda para continuar estudiando.

Para el cambio educativo no hay que pedir permiso a las asociaciones de maestros que solo sirven para sangrar a los maestros del poco sueldo que tienen mensualmente. No hay que pedirle permiso a los grupos comunitarios que tienen su propia agenda. No hay que consultar a los decanos de universidades ni a los profesores que llevan tres décadas sin dar clase en una escuela publica. No ecesita la aprobación de ningun politico. Lo que deben hacer es pedirle a los estudiantes las ideas para mejorar el sistema arcaico de educación que tenemos.

La pobreza de las familias de Puerto Rico ha sido creada por el abandono en el sistema educativo K-16 con una administración gigante y corrupta que ha engañado a la gente de la isla por décadas. La falta de educación ha creado la pobreza que tienen la gente que depende del sistema de mantengo americano. No podemos decir que los estudiantes no pasaron las pruebas internacionales PISA porque son pobres. Hay que decir que fue por tener un sistema de educación publica deficiente, hemos creado miles de familias pobres en Puerto Rico.

En Puerto Rico, estamos en una emergencia nacional. Es el momento de dar prioridad a la educación como país donde educar al ciudadano por vida debe ser la prioridad numero uno del gobierno. Un pueblo educado es un pueblo productivo, en paz, que puede estar a la par con el resto del mundo.