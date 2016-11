Llegó el Momento: Clima Invernal – Enfrentémoslo Juntos

La nieve y el hielo se ciernen sobre Illinois y el Departamento de Transporte (IDOT), la Policía del Estado de Illinois (ISP) e Illinois Tollway se unen para recordar a los motoristas que estén preparados y recuerden: Clima Invernal – Enfrentémoslo Juntos” [Winter Weather – Get it Together] Dando los pasos necesarios para prepararse para las condiciones invernales de manejo, el motorista puede contribuir con su parte para tener una temporada invernal exitosa y segura. Durante el invierno, especialmente en condiciones adversas, los motoristas deben practicar las destrezas básicas de manejo de invierno y agregar tiempo extra a sus programas. Como parte de la campaña ‘Winter Weather – Get it Together’ se aconseja a todos los viajeros que sigan unas cuantas reglas y recomendaciones sencillas durante los próximos meses:

Use siempre el cinturón de seguridad. Es la ley de Illinois.

Vaya despacio. Menor velocidad, menor aceleración, y menor uso del freno son requisitos indispensables para manejar en invierno.

Evite utilizar el control de crucero con nieve y hielo.

Tenga cuidado con el hielo negro en las carreteras, que parece transparente pero puede ser traicionero.

Lleve consigo un teléfono celular y un cargador de auto en caso de emergencia.

Siga la Ley Scott. Disminuya la velocidad y hágase a un lado en paradas de emergencia, construcción y mantenimiento de vehículos.

Para una lista del mantenimiento sugerido para su auto, visite la red de conducción en invierno de Nacional Highway Transportation Safety Administration.

En cualquier momento, los conductores pueden informarse de las condiciones de viaje llamando al 1-800-452-IDOT (4368) o visitando gettingaroundillinois.com. Información de los Tollways de Illinois llamando al 1-800-TOLL-FYI.