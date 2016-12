RTA Trabajó con Juntas de Servicios y Socios para Mejorar el Tránsito en el 2016

Queridos Pasajeros de Tránsito Regional

A nombre del personal y la Mesa Directiva de la Autoridad de Transporte Regional (RTA), quiero tomar un momento para celebrar los logros de RTA en el 2016 y destacar como pueden mejorar el servicio de tránsito en el 2017 y después. La RTA es la unidad de gobierno local encargada de la vigilancia presupuestaria y financiera regional, fondos y planeación de tránsito de la CTA, Metra y Pace (las Juntas de Servicio). El trabajo de la RTA es crítico, pero no siempre es fácil que los usuarios lo vean. Por ejemplo, en el 2016, el Programa de Planeación Comunitario de la RTA brindó recursos y experiencia para ayudar a los campos de Aurora, el Condado de DuPage, Morton Grove y Olympia a comenzar proyectos que utilicen los bienes existentes de tránsito y promuevan el desarrollo económico. El Programa Acceso al Tránsito de la RTA benefició a pasajeros de Rolling Meadows, Glen Ellyn y Palos Heights y esas comunidades aprovecharon los fondos asignados a RTA para crear banquetas y cruces que hicieron a los usuarios más fácil y seguro utilizar el tránsito. Específicamente, La Junta y yo queremos compartir con ustedes como el trabajo de la RTA ayuda a que nuestra región alcance las metas del Plan Estratégico de Tránsito Regional del 2013-2018, establecido conjuntamente con CTA, Metra y Pace y RTA.

Meta 1: Ofrecer Opciones de Transporte Valiosas, Accesibles y Atractivas

En el 2016, RTA ubicó directamente $12 millones de los fondos de Innovación, Coordinación y Ampliamiento (ICE) para apoyar varios importantes proyectos de la Junta de Servicios. El programa ICE ofrece la ayuda de fondos para ampliar la coordinación y la integración del transporte público y para desarrollar e implementar innovaciones para mejorar la calidad del transporte público. Once proyectos paratránsito locales continúan operando con los fondos que administramos de la Sección federal del Programa 5310 Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities en la región de la RTA. Este año, diez proyectos recibieron fondos adicionales para sostener operaciones durante el 2017. La RTA actualizó el Sistema y Mapas Impresos de la RTA y se desarrollaron, por primera vez en 20 años, los Mapas Subregionales locales. Y, el Programa de Beneficios de RTA’s Transit, que provee administración a bajo costo y beneficios pre-impuestos de tránsito a pequeñas compañías, creció cerca del tres por ciento en el 2016, agregando 122 nuevas compañías al grupo.

Meta II: Garantizar Viabilidad Financiera

Me siento orgulloso de reportar que el índice de crédito de la RTA sigue estando entre los mejores en el sector público. Esto hace posible que la agencia persiga préstamos a corto plazo para atender demoras en fondos del estado y financiamiento a largo plazo, como venta de bonos para apoyar las necesidades de capital de la región. Esto es especialmente crucial, ya que actualmente no hay fondos de capital del estado en el programa de capital de cinco años de la RTA. Este año, RTA expidió bonos de Obligación General a 30 años por medio de una venta competitiva para financiar $100 millones de proyectos de capital de la Junta de Servicios.

Meta III: Promover una Región Próspera, Ecológica y Habitable

La RTA continuó su cometido de asegurar que todos los pasajeros tengan acceso a un transporte público seguro y confiable. Dos nuevos Centros de Movilidad – Uno en el sector norte y otro en el sector sur de Chicago – fueron construidos para servir mejor el paratránsito nacional ADA y el entrenamiento a los clientes. RTA creó también el programa Mobility Outreach que eventualmente colocará personal de RTA en cada uno de los seis condados de la región para ofrecer presentaciones sobres los servicios de tránsito, disponible a gente discapacitada y adultos mayores. Estamos trabajando con las Juntas de Servicio para implementar una encuesta de satisfacción del cliente, para escuchar directamente de los usuarios que les parece nuestro desempeño. Estamos orgullosos de producir varios reportes cada año, que miden y comparan el desempeño de nuestro sistema regional. Sabemos que hubo más de cuatro mil millones de pasajeros que viajaron por nuestro sistema el año pasado y nuestro sistema continúa teniendo los costos de operaciones más bajos por pasajero que el de nuestros compañeros.

Meta IV: Continuar Abogando y Ser un Defensor Confiable del Transporte Público

RTA continúa abogando por fondos de operación de tránsito estatal de la región ya que el estado de Illinois continuó operando sin un presupuesto estatal la mayoría del año fiscal 2016. En respuesta a este estancamiento legislativo, RTA trabajó para identificar las necesidades prioritarias de capital sin fondos en la próxima década y con el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) para administrar el efectivo para proyectos de capital patrocinados por el estado. A fines de junio, el estado aprobó un presupuesto estatal de un año, que incluyó fondos para los años fiscales 2016 y 2017. La Junta y yo nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo que el personal de la RTA hace día con día y, al entrar al 2017, esperamos un nuevo año de colaboración y servicio.