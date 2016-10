Retiran Lunchables con Alérgenos no Declarados

Kraft Heins Company ha retirado 959 libras de Lunchables Ham y American Cracker Stackers después de que inspectores de alimentos confirmaran que los productos estaban mal etiquetados y contenían trigo y soya. Estos ingredientes, que son alérgenos comunes, no estaban declarados en la envoltura. Aunque los establecimientos de Fullerton y California no han recibido ningún reporte de enfermedades, el Servicio de Inspección y Seguridad en los Alimentos del Departamento de Agricultura (FSIS) anunció el domingo haber identificado los alérgenos no declarados después de recibir la queja de un cliente, de acuerdo a una publicación de FSIS. Los inspectores determinaron que el error estaba en: The Ham y American Cracker Stackers que fueron etiquetadas incorrectamente en la parte trasera de los paquetes, con la etiqueta de un producto Nacho Lunchable. El Nacho Lunchable no contiene trigo y soya y por lo tanto esos ingredientes no fueron declarados en la etiqueta, a pesar de estar presentes en el producto.

Los artículos afectados están en paquetes de 3.4 onzas y tienen fecha de vencimiento Dic.25,2016 y el tiempo de producción varía de 9:13 a 10:00, lo que está estampado al lado de cada paquete de plástico. Bajo su marca de inspección USDA, los artículos retirados tienen número de establecimiento “EST. 537k”. FSIS aconsejó a los clientes que compraron los artículos retirados que los tiren o los regresen al lugar donde los compraron. De acuerdo a un comunicado de FSIS, los clientes que tengan alguna pregunta pueden llamar al Centro de Relaciones del Consumidor de Kraft Heinz al 1-800-573-3877. Los síntomas de un ataque de alergia por alimento puede variar desde vómitos a diarrea a inflamación del esófago (EoE), condición en la que el esófago se inflama, de acuerdo a American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Además del trigo y la soya, los huevos, los cacahuates y los mariscos son alérgenos comunes. Los ataque de alergia por comida pueden ser mortales.